Eintracht, allenamento individuale per Younes: un familiare positivo al Covid-19

L’Eintracht Francoforte, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che Amin Younes, ex Napoli, per i prossimi giorni si allenerà in maniera individuale senza entrare in contatto con il gruppo squadra a causa di un positivo al Covid-19 nella sua cerchia familiare. Il calciatore, come spiega il club, non è stato a contatto con questa persona ma si è preferito adottare una misura precauzionale.

ℹ️ @AminYounes11 wird in den nächsten Tagen individuell trainieren. Es handelt sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Im familiären Umfeld des Spielers hat es einen positiven COVID 19-Befund gegeben, zu dieser Person hatte der 27-Jährige allerdings nur distanzierten Kontakt. — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 11, 2020

Foto: twitter Eintracht