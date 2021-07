Eintracht al rimbalzo Hauge-Kostic

L’Eintracht Francoforte sarà protagonista dei prossimi giorni. Un’entrata e un’uscita, ci sono indizi che possono diventare prove. Il Milan non ha convocato Hauge per l’ultima amichevole, ovviamente c’entra il mercato, i tedeschi si stanno avvicinando. E l’Eintracht ha in uscita Kostic, scadenza contratto 2023, che può andar via in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Vi abbiamo raccontato del probabile incontro tra Ramadani e Tare, la Lazio è tornata forte. E la Roma è in stand-by dopo le ultime operazione, aveva già manifestato interesse ma molto dipenderà dalle uscite. Intanto l’Eintracht si prepara a movimentare il mercato.

Foto: Instagram Hauge