EHIZIBUE DAL SOGNO PREMONITORE ALLA SVOLTA UDINESE

Arriva dalla Germania, precisamente dal Colonia il nuovo rinforzo per la corsia di destra bianconera.

Kingsley Ehizibue, nigeriano di nazionalità ma nato in Germania nel 1995, aveva già sfiorato la Serie A ma “ordini dall’alto” non hanno infine reso possibile il suo approdo in Italia.

Torniamo indietro di qualche anno: era il 2019 quando Perinetti, allora ds al Genoa, aveva appena acquistato un esterno dal PEC Zwolle – praticamente cosa fatta – il classe 95’ era arrivato in Italia e svolto le visite mediche. Mancava solo la firma sul contratto, firma che però non è mai arrivata. Il motivo? Secondo i media olandesi, il giocatore capisce che il trasferimento non s’ha da fare: “questa notte, in sogno, Dio mi ha detto che il Genoa non è il mio posto”. Nessuno ci poteva credere e nonostante i tentativi portati avanti per fargli cambiare idea, nulla da fare; operazione saltata e ritorno in Olanda per qualche mese prima di trasferirsi in Bundesliga, al Colonia.

Procediamo ora con l’analizzarne gli aspetti tecnici e a conoscere meglio la sua carriera.

Nato a Monaco di Baviera, si trasferisce a in Olanda ad appena due anni e è proprio qui che si formerà a livello calcistico. Compie tutta la trafila delle giovanili nel PEC Zwolle fino ad esordire in prima squadra nella stagione 2014/2015. Nella stagione seguente esplode diventando un punto fisso del PEC Zwolle inanellando, fino al 2019, 135 presenze condite da 9 reti e 18 assist. Nell’estate 2019 si trasferisce al Colonia dove rimarrà per 3 stagioni realizzando un gol e 3 assist in 75 partite tra coppe e campionato tedesco.

Esordisce nel 2016 anche con la maglia Orange dell’Olanda U-21, ma – successivamente- sceglie di rappresentare la sua nazione di origine: la Nigeria.

Ehizibue nasce calcisticamente parlando come esterno a tutta fascia, in grado di giocare sia da terzino sul versante di destra del campo sia come ala d’attacco. Con il tempo, in Germania, ha ricoperto quasi ed esclusivamente il ruolo di esterno basso, probabilmente per sfruttare la sua fisicità: il giocatore sfiora il metro e novanta.

Dopo diversi indizi social, ieri è arrivata la conferma: Kingsley Ehizibue è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il calciatore arriva a titolo definitivo dal Colonia e ha firmato un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2026 con opzione per il 2027. Inizia così una nuova avventura per Ehizibue – solo sfiorata qualche anno fa – in Italia e con i colori bianconeri addosso.

Foto: Instagram Ehizibue