Eguavoen rivela: “Osimhen mi ha supplicato di non convocarlo”

Augustin Eguavoen, ct della Nigeria, ha parlato della mancata convocazione di Victor Osimhen a NFF TV: “Mi ha praticamente supplicato di non chiamarlo e ho capito le sue ragioni. Quando abbiamo parlato era visibilmente deluso. Gli ho dato qualche ora per pensarci, ma non è cambiato niente. Osimhen doveva fare delle valutazioni attente sul proprio infortunio e alla fine abbiamo deciso di non convocarlo e di lasciar perdere”. FOTO: Twitter Osimhen