Egitto, infortunio Salah: il giocatore si curerà a Liverpool. La nota

L’infortunio accusato dall’egiziano nella seconda sfida dei gironi di Coppa d’Africa, come raccontato, può essere più grave del previsto. Mohamed Salah ha deciso di tornare a Liverpool per sostenere la riabilitazione con lo staff medico dei Reds. L’egiziano potrà così sottoporsi ad accertamenti direttamente con il suo staff inglese. La conferma è arrivata dalla Federazione Egiziana con un comunicato: “La FA egiziana annuncia che Salah si recherà in Inghilterra per ricevere le cure del caso, con la speranza di unirsi alla nazionale egiziana in caso di qualificazione alle semifinali”. Salah sarà presente a supportare i suoi compagni nella sfida di questa sera contro Capo Verde, prima di fare rientro in Inghilterra. Le parole dell’egiziano: “Il nostro obiettivo primario è garantire la qualificazione al turno successivo. Io ho vinto tutto ma non ancora questo trofeo, tutti sanno cosa significa per i giocatori vincere la Coppa d’Africa. Nell’ultima edizione siamo stati sfortunati, ma siamo tutti motivati ​​per vincere il torneo”.

Foto: Instagram Nazionale Egiziana