Egitto, il ct Hassan: “Pressione dell’Argentina sull’arbitro, forse vogliono tenerla in gioco per motivi di marketing”

07/07/2026 | 22:59:46

L’allenatore dell’Egitto, Hossam Hassan, ha criticato aspramente l’arbitraggio della sfida contro l’Argentina, parlando in conferenza stampa: ” Il risultato è stato influenzato da fattori interni in campo e durante la partita, così come da fattori esterni precedenti all’incontro. Sembra esserci stata pressione da parte dell’Argentina sull’arbitro, che ha portato a questo esito, avevamo espresso le nostre perplessità all’arbitro. Ho pensato che forse stesse nascondendo qualcosa, che avesse qualcosa da celare. Chi ha qualcosa da nascondere a volte non riesce a farlo completamente, ed è esattamente ciò che ho percepito durante quella conversazione. Forse vogliono tenere in gioco l’Argentina per motivi di marketing”.

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