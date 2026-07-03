Egitto agli ottavi: Australia battuta ai rigori (con cucchiaio di Salah)
03/07/2026 | 22:56:01
L’Egitto supera l’Australia ai rigori e si regala gli ottavi di finale, con un cucchiaio di Salah decisivo. Dopo il gol contro il Belgio, Ashour sblocca la partita con un colpo di testa. La palla gli arriva molto morbido, su un cross che si è sviluppato dopo il calcio di punizione battuto Su cross di O’Neill, salta Soutter, ma la prende il difensore egiziano, spiazzando il suo estremo difensore. Ai rigori vince l’Egitto con un cucchiaio di Salah.
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