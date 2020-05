EFL, tre calciatori positivi al Covid-19 in Championship: due sono del Fulham

Tramite un comunicato ufficiale, la EFL ha dichiarato la positività di tre calciatori militanti nella Championship, la serie cadetta inglese: “Dopo l’ultima tornata di test per il COVID-19, l’EFL dichiara che tra lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 maggio, si sono sottoposti al tampone 1030 tesserati (giocatori e personale dei vari club). Tre persone sono risultate positive, appartenenti a due società diverse. I positivi si autoisoleranno, in linea con le linee guida fornite dall’EFL, e solo coloro che hanno ottenuto un risultato negativo potranno accedere alle strutture dei centri sportivi. La Lega non fornirà ulteriori dettagli.” Due di essi, appartengono al Fulham, come ha dichiarato il club: “Dopo la seconda tornata di test per il COVID-19, possiamo confermare che due dei nostri calciatori sono risultati positivi al Coronavirus.”

After the second round of league-wide testing for COVID-19 by Fulham players and staff, we can confirm that two players have tested positive for Coronavirus. #FFC

— Fulham Football Club (@FulhamFC) May 28, 2020