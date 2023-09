EFL Cup, il Newcastle elimina il City, va fuori anche il Brighton contro il Chelsea. Avanzano Liverpool e Arsenal

Sono due le sorprese, se così si può dire, nei sedicesimi di finale di EFL Cup in Inghilterra. Il Chelsea infatti stende con un gol – firmato da Jackson – il Brighton di De Zerbi, mentre il Newcastle (avversario del Milan in Champions League) vince in casa contro il Manchester City grazie a Isak che spezza l’equilibrio al 53°. Vittorie esterne per Everton (2-1 in casa dell’Aston Villa), Arsenal (1-0 al Brentford) e West Ham (1-0 contro il piccolo Lincoln). Avanzano inoltre nella competizione Blackburn (5-2 nella gara più spettacolare contro il Cardiff), Bornemouth, Fulham e Liverpool.

Aston Villa-Everton 1-2

Blackburn-Cardiff 5-2

Bournemouth-Stoke 2-0

Brentford-Arsenal 0-1

Chelsea-Brighton 1-0

Fulham-Norwich 2-1

Lincoln-West Ham 0-1

Liverpool-Leicester 3-1

Newcastle-Manchester City 1-0

Foto: Carabao Cup