EFL Cup, altra brutta sconfitta per lo United: tris del Newcastle a Old Trafford

Altra brutta sconfitta per il Manchester United di Erik Ten Hag che nella serata odierna ha perso 3-0 negli ottavi di EFL Cup contro gli eurorivali del Milan, il Newcastle. Per i Magpies le reti portano le firme di Almiron e Hall, entrambe nel primo tempo, prima del definitivo 3-0 di Willock al 60′. Un altro tonfo per i Red Devils, seconda sconfitta a Old Trafford consecutiva dopo la sconfitta nel derby contro il Manchester City per il 3-0. Il dato è preoccupante: zero gol fatti, sei subiti in due partite.

Foto: Instagram Newcastle