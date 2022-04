Effetto VAR tra Juventus e Inter: il dato sui rigori fischiati

Il VAR e le sfide tra Juventus e Inter, un rapporto a quanto pare saldo e costantemente alimentato da nuovi episodi. Ecco quanto diffuso da Opta a seguito del rigore assegnato questa sera all’Inter, proprio a seguito di intervento del VAR per segnalare la necessità di on field review a seguito del pestone di Morata su Dumfries: “Nelle ultime tre sfide tra Juventus e Inter in Serie A sono stati fischiati ben cinque rigori, uno in più che nelle precedenti 29 sfide tra le due formazioni in campionato. VAR“.

Foto: sito AIA