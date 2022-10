Effetto Simeone: il Cholito entra e colpisce. Tris di Lozano, poker di Olivera: 4-1 Napoli e vetta in solitudine

Il Napoli fatica più del previsto ma alla fine vince a Cremona per 2-1 al termine di una bella partita, al cospetto di un’ottima Cremonese. Non il Napoli devastante, visto con l’Ajax, ma che ha controllato bene la gara. Napoli pericoloso subito, con Rrahmani, che ha colpito un legno dopo pochi minuti. La Cremonese è cresciuta, si è resa pericolosa con Zanimacchia, che pareggia il palo del Napoli di inizio gara. Ma al 26′ l’episodio che ha cambiato la gara.

Spunto di Kvaratskhelia, che viene atterrato in area di rigore. Dagli 11 metri, Politano non sbaglia.

Il Napoli ha poi controllato la gara senza troppi rischi ma non con i ritmi elevati a cui aveva abituato. Al 45′, Anguissa, pericoloso in area lombarda, ma non inquadra la porta.

Nella ripresa, ottimo inizio dei campani, che sfiorano il raddoppio con Raspadori e Anguissa, bravo Radu in un doppio intervento. Ma la Cremonese cresce e non molla. Al 47′ trova il gol del pareggio con Dessers che fa esplodere lo Zini. La reazione del Napoli tarda ad arricare, allora Spalletti si gioca la carta Simeone al posto di Raspadori. Al 76′, grande palla di Mario Rui, Radu non esce bene e allora Simeone sul secondo palo di testa insacca in rete la palla del 2-1.

La Cremonese non si dà per vinta, il Napoli deve difendere fino al 95′ la vittoria. Al 93′, in ripaertenza, il Napoli trova il 3-1 che chiude la gara, con un contropiede perfetto di Kvaratskhelia che serve un assist facile per Lozano che fa il 3-1. Al 94′, punteggio troppo pesante, con Oliveira che trova il 4-1, una lezione troppo severa per la Cremonese. Il Napoli sale in testa da solo con 23 punti.

Foto: twitter Napoli