EFE AKMAN, IL BABY TURCO CHE STUDIA MODRIC

L’ultimo talento in Turchia si chiama Efe Akman, centrocampista sedicenne (classe 2006) del Galatasaray. Il mediano nativo di Istanbul promette bene e, in questa stagione, il club lo ha aggregato alla formazione U19. Diverse partite giocate nel campionato e nella UEFA Youth League come sotto età. Agisce anche da mezz’ala, il suo piede destro è di qualità e lo rende un profilo da monitorare e interessante per i top club.

Figlio d’arte di Ayhan Akman, ex centrocampista turco che ha vestito la maglia dei leoni di Galata dal 2001 al 2012. Con il club ha vinto quattro campionati, una coppa di Turchia e una supercoppa. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo è stato anche viceallenatore della formazione U21 (2013/2014) e della prima squadra (2016/2017).

È un calciatore anche il fratello maggiore di Efe, Hamza gioca anch’egli tra le fila del Galatasaray. Da tradizione familiare, anche il classe 2004 è un centrocampista. Diciottenne che ha già trovato l’esordio in prima squadra ad inizio stagione, giocando sia in campionato che in coppa (dove ha trovato il gol). A differenza di Efe, il fratello maggiore è più offensivo ed ha un feeling migliore con il gol. I fratelli Akman giocano insieme, sono soliti giocare al proprio fianco in un 4-1-4-1 o come mezze ali in un 4-3-1-2.

La Turchia, così come il suo attuale club, confida nelle qualità del piccolo della famiglia Akman. Efe ha tutti i mezzi per essere considerato un predestinato, sono in molti a paragonarlo a Modric come stile di gioco. Abile nel dribbling, sa destreggiarsi alla perfezione nello stretto e tra gli avversari. Un piede destro molto preciso e delicato, mezzo con il quale – abbinato a un’ottima visione di gioco – è solito lanciare i compagni con lunghe verticalizzazioni. Una visione di gioco a 360 gradi che lo rende uno specialista nei passaggi chiave, mandando fuori fase le squadre avversarie.

In prima squadra non ha ancora trovato l’esordio in partite ufficiali, ma in amichevole ha già avuto modo di masticare il campo con i “grandi”. Nel mese di dicembre (durante la sosta causata dal Campionato Mondiale che si è svolto in Qatar) ha giocato ben quattro amichevoli con la prima squadra guidata da Okan Buruk.

Ventotto, invece, sono le presenze con le formazioni U16 e U17 della Turchia. In Nazionale è il capitano, un autentico perno, nonché considerato tra i maggiori talenti del Paese. Un calciatore che è destinato, a breve, a far parte in pianta stabile della prima squadra del Galatasaray e che – probabilmente – accenderà il calciomercato.

Foto: Instagram ufficiale Efe Akman