Edu (DT Arsenal): “Siamo impegnati sui giovani, questa squadra deve essere eccitante”

Edu Gaspar, direttore tecnico dell’Arsenal, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Siamo impegnati al 100% sui giovani: questo deve essere l’Arsenal. Sul mercato andiamo su giocatori che abbiano età, attitudine e mentalità giuste. Vogliamo vedere l’Arsenal come una squadra giovane ed eccitante, con un grande futuro davanti. Vogliamo dare loro l’opportunità di giocare insieme per diverse stagioni. Abbiamo ancora molto da fare ma siamo pronti a iniziare. Quest’estate è solo la conseguenza del tanto lavoro fatto per identificare i migliori calciatori, ciò che davvero serve alla squadra.

Fabio Vieira? È un ottimo esempio: ci siamo mossi rapidamente perché ci siamo preparati a prenderlo già da molto tempo. Poi abbiamo fatto in modo che accadesse. Spero che si possano presto dare buone notizie ai nostri tifosi“.

Foto: Instagram Arsenal