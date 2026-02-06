Edoardo Motta: “Per me questo è un sogno che si realizza. Non mi aspettavo la chiamata di un club come la Lazio”

06/02/2026 | 11:53:49

Il neo acquisto della Lazio, Edoardo Motta, ha parlato durante la propria conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Per me è un sogno che si realizza, è un punto di partenza per me arrivare in una società così grande. Non ho grande esperienza, ho giocato solo sei mesi in Serie B e per me è fantastico essere qui. Mi hanno accolto tutti benissimo, dallo staff ai compagni di squadra, ringrazio la società per l’occasione che mi è stata data. Le mie qualità? Non è facile farsi autocritica e analizzarsi. Devo migliorare sotto tutti i punti di vista. Vanno compiute delle scelte poi in base a cosa chiede l’allenatore. Un mio punto di forza? Le posizioni sulla porta, per il resto ho tanto da migliorare. Se mi aspettavo la chiamata di un club prestigioso come la Lazio? Non mi aspettavo una chiamata di un club come la Lazio. Non avevo ricevuto comunicazioni da nessuno, neanche con i miei agenti per un possibile trasferimento. Nella testa mi stavo già preparando alla partita contro il Frosinone”.

Foto: sito Lazio