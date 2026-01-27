Edoardo Motta: “La Lazio ha una grandissima storia e i tifosi sono incredibili. Sono qui per ascoltare e apprendere da tutti”

27/01/2026 | 13:10:41

Il neo acquisto della Lazio, Edoardo Motta, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Per me è un’emozione incredibile, è la prima volta che sono in una società di Serie A, una delle più importanti in Italia e in Europa. Obiettivi con questa maglia? Soprattutto di imparare e migliorare giorno dopo giorno ascoltando i compagni e i membri dello staff, sono qui per ascoltare e apprendere da tutti. Come mi descriverei? Un portiere abbastanza affidabile, con dei grandissimi margini di crescita perché non si smette mai di imparare e migliorare. Il mio percorso? È stato un percorso molto complicato, passare da una Primavera 2 a una Serie B è stato abbastanza insolito. Ho cercato di adattarmi alle richieste il prima possibile ed è quello che cercherò di fare qua. Cosa può darmi Provedel? Può darmi solo cose positive, ho tutto da rubargli, da imparare, da apprendere qualsiasi cosa… Dall’essere metodico nel lavoro, dal gesto tecnico, tutto. Cosa mi ha colpito della Lazio? La Lazio è una delle squadre più importanti probabilmente del mondo, la cosa che mi colpisce è lo stadio, ha una grandissima storia e i tifosi sono incredibili. Cech il mio idolo? Sì, è stato il mio primo idolo. Purtroppo non gioca più e non posso più guardarlo. Ero affascinato dal modo in cui interpretava il ruolo e dal suo caschetto. Per il resto cerco di imparare da tutti e soprattutto da Ivan, visto che sono qua”.

Foto: sito Lazio