Edo De Laurentiis su Dybala: “Le vie del signore sono infinite”

Dopo l’addio di Insigne e quello di Mertens, il Napoli cerca ora nuovi punti di riferimento da cui ripartire. E se la società l’ha individuato in Koulibaly, ancora titubante sul rinnovo, i tifosi avrebbero individuato il degno erede del capitano trasferitosi a Toronto. Il sogno dei partenopei è Paulo Dybala, l’argentino, cosi come Mertens, al momento è senza squadra, poiché non ha rinnovato con la Juventus. Secondo loro la Joya sarebbe l’uomo giusto per risollevare il Napoli. Un argentino nella casa di quello che è stato il più grande argentino di tutti i tempi Maradona. A fomentare la piazza è stato Edo De Laurentiis, vice presidente del Napoli che a Dimaro, tra un autografo e l’altro, ha risposto così a chi chiedeva lumi sull’argentino. “Chi lo sa, le vie del Signore sono infinite”. Nessuna chiusura dunque, i tifosi possono sperare.

Foto: Instagram personale