Edinho, figlio di Pelé: “Grazie a tutti coloro che pregano per mio padre”

Il figlio di Pelé, Edinho, ha voluto ringraziare tutti coloro che stanno spendendo belle parole su suo padre, tutti coloro che pregano per il brasiliano e che ci tengono a manifestare la loro vicinanza a colui che è considerato il Re del calcio. Queste le parole di Edinho in conferenza stampa:“Voglio ringraziare tutti per l’affetto dimostrato, i messaggi e le preghiere che riceviamo per nostro padre. Lo dico a nome mio e di tutta la famiglia. Con certezza, noi riferiamo tutto a lui, il nostro Rei e idolo massimo”.

Foto: Twitter Pelé