Ederson: “Vogliamo vincere tutto. Cerchiamo di dare forza a Zinchenko, ma è difficile”

Alla vigilia di City-Sporting Lisbona, ha parlato Ederson, portiere del Manchester: “Queste sono competizioni molto difficili che richiedono molto da parte della squadra, sia a livello fisico che mentale. Lo scorso anno ci siamo andati vicini, ma abbiamo perso in finale. Noi vogliamo vincere tutto. Zinchenko? È un momento molto difficile per lui. È il suo Paese. La sua famiglia è lì. Vivere questi momenti angoscianti. Per noi che non ci abitiamo è difficile. Cerchiamo di dargli forza e portare un po’ di gioia nella sua giornata, ma sappiamo quanto sia difficile. Spero che si risolva e che il Paese possa tornare alla normalità. Sarà molto difficile per i danni fatti, la quantità di persone innocenti che muoiono a causa di una guerra che non ha nulla a che fare con loro”.

FOTO: Twitter City