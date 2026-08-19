Ederson: “Sono sempre stato un giocatore dell’Atalanta e sono contento di esserlo ancora”

19/08/2026 | 15:58:22

Il calciatore dell’Atalanta, Jose Ederson, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro l’Hapoel Tel-Aviv. Queste le sue parole:

“Quanto sono contento della permanenza a Bergamo? Sono contento di rimanere all’Atalanta. Ho ricevuto tante offerte poi dopo, ma visto quello che è successo ho messo come priorità quella di vestire ancora questa maglia. Poi in estate ho vissuto anche il momento Mondiale dove sono stato bene, e la cosa più importante era quella di ritornare a Bergamo con la testa giusta. I tifosi? Loro mi sono sempre stati vicino dove abbiamo vissuto dei momenti straordinari tra cui l’Europa League vinta a Dublino. Loro mi conoscono e sanno che sono sempre stato lo stesso. Poi sul mercato non ho mai detto che volevo andare via, sono sempre stato un giocatore dell’Atalanta e sono contento di esserlo ancora”.

Foto: X Atalanta