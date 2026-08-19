TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Ederson: “Sono sempre stato un giocatore dell’Atalanta e sono contento di esserlo ancora”

19/08/2026 | 15:58:22

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il calciatore dell’Atalanta, Jose Ederson, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro l’Hapoel Tel-Aviv. Queste le sue parole:
“Quanto sono contento della permanenza a Bergamo? Sono contento di rimanere all’Atalanta. Ho ricevuto tante offerte poi dopo, ma visto quello che è successo ho messo come priorità quella di vestire ancora questa maglia. Poi in estate ho vissuto anche il momento Mondiale dove sono stato bene, e la cosa più importante era quella di ritornare a Bergamo con la testa giusta. I tifosi? Loro mi sono sempre stati vicino dove abbiamo vissuto dei momenti straordinari tra cui l’Europa League vinta a Dublino. Loro mi conoscono e sanno che sono sempre stato lo stesso. Poi sul mercato non ho mai detto che volevo andare via, sono sempre stato un giocatore dell’Atalanta e sono contento di esserlo ancora”.
Foto: X Atalanta