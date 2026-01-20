Ederson: “Sirene di mercato? Fanno piacere, vuol dire che sto facendo bene. Ma voglio dare tutto per l’Atalanta”

20/01/2026 | 19:03:18

Ederson ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Athletic Bilbao: “Ci sono tante partite sporche, ma stiamo migliorando anche sotto questo aspetto per cercare di trovare gli spazi giusti. Questo è il calcio e bisogna riadattarsi. Sirene di mercato? Fa piacere perché vuol dire che sto facendo bene, ma ora conta solo l’Atalanta. Ho avuto un periodo difficile, ma ora sto al massimo e voglio dare tutto per l’Atalanta. Noi dobbiamo essere consapevoli che bisogna dare tanto e ovviamente con una grande mentalità vincente”.

foto x atalanta