Ederson: “Senza nulla togliere a chi c’era prima, ma Ancelotti è di un altro livello”

12/11/2025 | 23:32:27

Ederson, portiere della Nazionale brasiliana, ex Manchester City, ora al Fenerbahce, ha parlati ai canali ufficiali della sua Nazionale dell’arrivo di Carlo Ancelotti come CT.

Queste le sue parole: “Ancelotti? È cambiato molto. Il modo di pensare, di lavorare. Senza togliere meriti all’allenatore che c’era allora, ma con Ancelotti è un’altra cosa. Al livello più alto possibile. È un modo diverso di vedere un tecnico così vincente alla guida della squadra. Questo aggiunge molto ai giocatori, porta una mentalità più vincente”, ha detto Ederson. I giornalisti poi si sono focalizzati sui frequenti forfait dovuti a svariati infortuni che gli hanno impedito di giocare con la maglia della Seleção: “Non è mai facile infortunarsi. Gli incidenti possono capitare. Purtroppo, per me, sono sempre accaduti vicino alle date FIFA”.

Foto: Instagram personale