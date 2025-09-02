Ederson saluta il Manchester City: “Il periodo più bello della mia vita”

02/09/2025 | 15:40:08

Il portiere Ederson è un nuovo calciatore del Fenerbahce. Il brasiliano ha pubblicato su Instagram un saluto al club inglese: “Lascio il Manchester City incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme e sono onorato di aver indossato la maglia così tante volte. Sotto la guida di Pep, abbiamo dominato la Premier League e conquistato l’Europa. È stato incredibile. Vorrei innanzitutto ringraziare lui e il responsabile dei portieri Xabier Mancisidor per avermi reso il miglior portiere possibile e per avermi insegnato così tanto su questo gioco. Devo anche ringraziare i miei compagni di squadra. La nostra voglia di vincere ogni partita è stata una gioia da condividere e questo mi ha fatto assaporare ogni giorno sul campo di allenamento o nello spogliatoio con ognuno di voi. Infine, i tifosi. Grazie per avermi fatto sentire a casa in una città così lontana da dove vivo e per avermi supportato durante quello che è stato un periodo fantastico per me e la mia famiglia. Sono arrivato a Manchester otto anni fa pieno di speranza, ma non avrei mai potuto prevedere un periodo così bello trascorso insieme. Giocare per il City è stato il periodo più speciale della mia vita e sarò sempre un tifoso di questo club speciale. Ci andrò con mia moglie e i miei figli, ma lascio qui una grande famiglia, i Citizens. Una volta Blue, Blue per sempre”.

Foto: Instagram Ederson