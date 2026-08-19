Ederson: “Possiamo fare meglio dell’anno scorso. Sarò sempre pronto a dare tutto per l’Atalanta”

19/08/2026 | 16:50:19

Il calciatore dell’Atalanta, Jose Ederson, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro l’Hapoel Tel-Aviv. Queste le sue parole:

“Se possiamo giocare la Champions? Possiamo fare meglio dell’anno scorso, ma dipenderà molto dalla squadra e su cosa riusciremo a fare quest’anno. Quella di domani sarà la nostra prima partita, in futuro si vedrà. Il mercato? Sul mercato si dice tanto, ma sono argomenti che ho sempre parlato con la società: ora penso all’Atalanta rinnovando il contratto con questo club. Un rinnovo lungo vuol dire anche responsabilità più alta, e sarò sempre pronto a dare tutto per l’Atalanta stessa”.

Foto: X Atalanta