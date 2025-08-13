L’indiscrezione: Ederson, il Galatasaray lavora per l’intesa definitiva

13/08/2025 | 10:54:01

Il Galatasaray cerca un portiere e lo ha individuato da giorni in Ederson. Il club turco ha l’accordo con il portiere in scadenza di contratto con il Manchester City, ma non ancora quello con il club inglese. Quella di oggi è una giornata importante perché ci sarà un nuovo approfondimento tra club, il Galatasaray deve aumentare offerta precedente di 7-8 milioni più bonus. Uno snodo importante non soltanto perché i turchi avrebbero un nuovo portiere ma perché – come anticipato – il Manchester City avrebbe la possibilità di continuare a lavorare in direzione Gigio Donnarumma.

Foto: X Manchester City

