Ederson, l’Atalanta, il contratto e le proiezioni sul futuro

05/12/2025 | 17:34:25

Ederson è sempre più un riferimento essenziale per l’Atalanta, anche se la situazione contrattuale (attuale scadenza 30 giugno 2027) non concede molto tempo per tirare le somme. Il suo agente André Cury (lo stesso di Yuri Alberto, attaccante seguito dalla Roma) non intende più parlare di eventuale rinnovo, segnale ulteriore che le sue ambizioni sono quelle di trovare un punto di incontro sulla cifra del cartellino. Per Ederson l’Atalanta ha rifiutato cifre importanti, il Manchester United si era presentato a Zingonia nell’estate 2024 ma non c’erano margini di manovra e a quei tempi si parlava di una cifra più vicina ai 60 che ai 50 milioni. Nel corso degli ultimi mesi diversi club hanno mostrato interesse nei riguardi di Ederson, anche Juventus e Atletico Madrid, ma la palla passa all’Atalanta tenendo conto che da gennaio a giugno – senza rinnovo – inevitabilmente cambierebbe la valutazione sul cartellino.

Foto: X Atalanta