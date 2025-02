Ederson: “Importantissimo tornare a vincere. Gasperini mi chiede di giocare più avanti”

Le parole del centrocampista dell’Atalanta Ederson pronunciate in conferenza stampa, dopo la bella vittoria per 5-0 in casa del Verona.

“Importantissimo tornare a vincere, sia per Mateo (Retegui ndr) che per non prendere goal, una partita difensivamente ottima. Ogni tanto prendo qualche botta (ride ndr), il mister mi chiede di stare più vicino all’area avversaria, difensivamente penso che sto facendo bene e ora mi dà la libertà di stare qualche metro più avanti dato che ho anche la forza di tornare. Devo trovare il giusto equilibrio. Il gol? La maglia bianca mi porta fortuna (ride n.d.r.)”.

Foto: Instagram Atalanta