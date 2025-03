Ederson: “Il calcio è così, se non segni, non vinci. Peccato, perché abbiamo creato molto”

Il centrocampista dell’Atalanta, Ederson, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 interno contro il Venezia.

Queste le sue parole: “Non siamo riusciti a segnare, ci abbiamo messo tutto, creando belle occasioni ma senza riuscire a fare gol. Se non segni, non vinci. Non incide la pressione, ma ogni squadra ha i suoi momenti migliori e quelli più difficili. Noi siamo in un momento un po’ difficile, ma il calcio è così, non puoi vincere bene tutte le partite. A volte vinci giocando male, altre non vinci giocando bene. Entriamo sempre con la mentalità giusta per vincere. Oggi avevamo l’occasione di mettere Napoli e Inter in difficoltà, ma abbiamo ancora undici partite”.

Il brasiliano ha poi commentato le squadre troppo chiuse in difesa che hanno bloccato spesso l’Atalanta in questa stagione: “Dobbiamo cercare di fare meglio contro queste squadre che vengono a difendersi. Contro le squadre che propongono gioco, facciamo sicuramente meglio, ma c’è sempre un avversario da rispettare. Noi comunque giochiamo sempre con la mentalità di vincere tutte le partite, anche se queste non sono facili e ci mettono un po’ in difficoltà”.

Il momento? “Penso che sia solo un momento, eravamo in un momento migliore a fine anno scorso, le cose accadevano con più facilità e segnavamo. Le squadre hanno dei momenti, in questo abbiamo un po’ di difficoltà. Proveremo a superare le difficoltà nelle prossime belle partite, contro grandi squadre contro le quali giocheremo”.

Foto: Instagram personale