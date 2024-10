Ederson: “Giocare contro di noi è come andare dal dentista”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista dell’Atalanta, Ederson, ha così parlato prima del fischio d’inizio contro il Celtic, partendo dal problema al dente del giudizio: “Sto decisamente meglio. La dentista mi ha risolto il problema. Devo ancora prestare attenzione, ma al momento sto bene. Cerco di evitare di saltare partite, quindi sto resistendo. C’è questa battuta ricorrente, vero? Che a Bergamo ci sono ottimi dentisti… giocare contro l’Atalanta è come andare dal dentista. Se questa fama ci precede anche in campo? Sì, Sono andato dal dentista e mi sono sentito subito meglio. Credo di poter reggere fino al prossimo giorno libero, poi vedremo. Ma ora sto bene”.

Poi ha proseguito: “Gasperini mi dice di tirare di più? Già da tempo mi dice di tirare, ma di farlo meglio! Aveva ragione. Ho anche scherzato con il suo staff, dicendo che stavo imparando altre cose prima di concentrarmi sui tiri, perché cercavo di fare tutto insieme e non riuscivo a fare bene né l’uno né l’altro. Era uno scherzo, ma aveva ragione lui. Ora avrò sicuramente più occasioni per tirare”.

Sul Celtic: “Esistono statistiche che evidenziano differenze tra partite in casa e in trasferta. Ma ogni partita è a sé, soprattutto in Champions League, dove l’entusiasmo è maggiore. Anche i tifosi sono più carichi. Non c’è questa ossessione di vincere solo in casa o fuori, sono partite che richiedono una prestazione impeccabile. Certo, proveremo a fare del nostro meglio, ma sicuramente anche loro cercheranno la vittoria”.

Foto: Instagram Atalanta