Ederson-Galatasaray e Donnarumma-City: lavori in corso. Una storia del 7 maggio

16/08/2025 | 14:36:24

Il Galatasaray sta lavorando intensamente per portare Ederson in Turchia, come stiamo raccontando da oltre una settimana. E in contemporanea il Manchester City tiene d’occhio Gigio Donnarumma per una staffetta che va oltre le considerazioni generali, fino a pochi giorni fa l’ex Milan mai era stato accostato al club di Guardiola. Anzi, era ritenuta una pista impossibile, al punto che veniva data la precedenza ad altri club inglesi davvero in corsa. In realtà, Ederson-Donnarumma è una staffetta che vi abbiamo raccontato in assoluta esclusiva oltre 3 mesi, era il 7 maggioquando avevamo evidenziato l’interesse del City per Gigio legato a un’uscita di Ederson. Il Galatasaray è già arrivato – come raccontato – a 10 milioni per il portiere in uscita dal club inglese: ora si tratta di perfezionare l’intesa, poi il Manchester City andrà dal Paris Saint-Germain (i contatti ci sono già stati) per gli accordi definitivi legati all’immediato trasferimento di Donnarumma alla corte di Guardiola. Lavori in corso…

Foto: Instagram Donnarumma