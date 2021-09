Ederson: “Facile rinnovare, non c’è altro posto in cui vorrei essere. Guardiola? Mi ha reso migliore”

Ederson Moraes, portiere del Manchester City, ha commentato ai canali ufficiali del club inglese il suo rinnovo fino del contratto fino al 2026. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il rinnovo è stata una decisione facile da prendere, perché non esiste altro posto dove vorrei essere. Far parte di una delle migliori squadre del mondo e competere per vincere ogni anno tutti i tornei a cui prendi parte è ciò che ogni calciatore desidera. Questo è quanto vivi al City lavorando con un tecnico eccezionale come Guardiola. Essere allenato da lui è una delle migliori esperienze della mia carriera, per la quale mi sento un calciatore migliore”.

Foto: Instagram City