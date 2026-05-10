Ederson e Zappacosta, Milan in confusione: 2-0 Atalanta nei primi 45′

10/05/2026 | 21:34:32

Milan in confusione a San Siro, l’Atalanta ne approfitta e trova il doppio vantaggio nei primi 45 minuti. Dopo 7′ Ederson porta avanti Palladino. Nasce tutto da un cross basso e forte da destra di De Ketelaere. In area ci prova Raspadori, il suo tiro respinto porta il pallone nella zona di Ederson, che calcia forte con il destro. Raddoppio della Dea al 30′ che scatena i fischi di San Siro. Azione sulla destra di Zappacosta, che riceve da Krstovic (sponda spalle alla porta), vince il duello con Gabbia e infila Maignan.

foto x atalanta