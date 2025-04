Ederson e il Manchester United: conferme sulle tracce della scorsa estate

Ederson e il Manchester United: vale quanto vi avevamo svelato, davvero a sorpresa, la scorsa estate. Negli ultimi dieci giorni di agosto vi avevamo raccontato di un incontro a Zingonia per i dirigenti dell’Atalanta e alcuni emissari dei Red Devils. Lo United era arrivato a offrire circa 50 milioni per il centrocampista grande protagonista anche ieri sera a San Siro, ma non c’erano margini perché l’Atalanta aveva deciso di non cederlo non potendo individuare il sostituto in pochi giorni. Ma vi avevamo preannunciato che la pista sarebbe tornata più che mai attuale per le sessioni successive, il Manchester United ha messo da tempo Ederson nella lista della spesa e vedremo gli sviluppi.

Foto: Instagram Ederson