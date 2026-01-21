Ederson: dal sondaggio Atletico Madrid di 5 giorni fa agli scenari

Il 16 gennaio scorso vi abbiamo anticipato il forte interesse dell’Atletico Madrid, centrocampista dell’Atalanta con un contratto in scadenza tra circa un anno e mezzo. Confermiamo e aggiungiamo qualcosa: l’Atletico ha intenzione di approfondire, ha incassato oltre 40 milioni dalla cessione di Gallagher al Tottenham e ha intenzione di fare un colpo a centrocampo. Occhio, dunque, ai possibili sviluppi dei prossimi giorni: i rapporti tra i club sono eccellenti, certificati dalle operazioni Ruggeri-Raspadori. In assenza di un rinnovo, fin qui le parti non hanno trovato accordi e non si sono avvicinati, l’Atalanta potrebbe anche aprire a una cessione, la valutazione attuale sfonda abbondantemente il muro dei 40 milioni.



