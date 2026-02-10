Ederson, conferme totali sul desiderio Atletico Madrid per l’estate

10/02/2026 | 14:30:06

Il rapporto tra Atletico Madrid e Atalanta è di ferro, certificato e ribadito dalle recenti operazioni (Ruggeri, Raspadori, Lookman). E confermiamo le nostre esclusive su Ederson partite dal 5 dicembre dopo i sondaggi raccontati nell’estate precedente. L’Atletico Madrid è fortemente interessato al centrocampista brasiliano che ha il contratto in scadenza meno di un anno e mezzo con scarsi margini di rinnovo. E il club spagnolo ha confermato, proprio durante la definizione dell’affare Lookman di domenica 1 febbraio e che vi avevamo anticipato, di essere fortemente interessato al centrocampista per la prossima estate. Nella sessione invernale che si è conclusa da poco l’Atletico Madrid aveva sondato diversi specialisti per quel reparto, compreso Ederson che ha il forte gradimento al punto che sono già stati impostati discorsi importanti per il futuro.

Foto: sito Atalanta