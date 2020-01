Ederson annuncia il ritiro: “Avrei voluto giocare fino a 38 anni, ma non sono al 100%. Futuro? Vorrei lavorare con i giovani”

Honorato Ederson ha deciso di chiudere la sua carriera da calciatore. Protagonista in Italia con la maglia della Lazio dal 2012 al 2015, il brasiliano appende gli scarpini al chiodo all’età di 33 anni dopo tanti guai fisici ed un cancro al testicolo sconfitto in tempi brevi. Il brasiliano, a TV Fronteira ha dichiarato: “Avrei voluto continuare fino a 38 anni, ma soprattutto a causa dei problemi al ginocchio ho capito di non essere al 100%, ed in questi casi è meglio ritirarsi. Futuro? Non so, mi piacerebbe lavorare con i giovani talenti, quelli del domani”.