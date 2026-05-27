Ederson al Manchester United: agosto 2024-maggio 2026, siamo al traguardo

27/05/2026 | 13:25:48

Finalmente. Ederson dall’Atalanta al Manchester United: una situazione che vi abbiamo raccontato in esclusiva dall’agosto 2024, fino a quel momento mai il centrocampista brasiliano era stato accostato al club inglese. Dopo quanto aggiunto nelle ultime settimane e negli ultimi giorni, possiamo dire che stanno per essere risolti gli ultimi dettagli sulle commissioni. Ci sarà una base fissa più bonus per avvicinare e forse sfondare il muro dei 45 milioni. Piccolo particolare: due anni fa il club inglese, durante un incontro a Zingonia, aveva proposto 50 milioni a meno di tre anni dalla scadenza, adesso la Dea fa una grande plusvalenza considerato che il brasiliano aveva un impegno fino al 30 giugno 2027. Ederson aveva già concordato un quinquennale con il nuovo club, questa svolta è la conferma che lo United non stava traccheggiando su due o tre profili per poi decidere. Ma aveva deciso di andare su Ederson con forza, una lunghissima trattativa nata nell’estate 2024 e ormai al traguardo.

Foto: X Atalanta