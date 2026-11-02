Ederson: “Ai tifosi chiedo di starci vicino. Nel primo tempo potevamo fare due gol, ma siamo troppo fragili”

03/11/2026 | 00:24:21

Ederson, capitano dell’Atalanta, commenta la disfatta casalinga contro il Parma in conferenza stampa: “Sembra che vada tutto male, ma in questo momento serve lavorare un po’ di più. Dobbiamo stare insieme e capire su cosa migliorare come squadra. Nel primo tempo c’è stato entusiasmo, potevamo fare due gol, poi abbiamo preso gol alla fine che ci ha fatto sicuramente male. Nell’intervallo eravamo insieme per cercare di ripetere l’aggressività del primo. Quando prendiamo gol siamo troppo fragili. Tifosi? Ci hanno trascinato dall’inizio alla fine. Erano molto delusi nonostante abbiano spinto la squadra per 95 minuti. Volevano capire il perché di questa situazione. Chiedo loro di starci vicino”.

Foto: X Atalanta