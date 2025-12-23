Eder Sarabia: “La gente è troppo aggressiva e ingiusta con Xabi Alonso. È il suo primo anno, non è facile cambiare”

23/12/2025 | 12:40:22

Il tecnico dell’Elche, Eder Sarabia, ha parlato ai microfoni del programma Radioestadio Noche su Onda Cero. Queste le sue parole:

“La situazione di Xabi Alonso al Real? La gente è troppo aggressiva e ingiusta con Xabi Alonso. È il suo primo anno, non è facile cambiare, e lui vuole cambiare stile. È un allenatore che potrà riuscirci. Mi dispiace un po’ per lui perché lo vedo soffrire. Le differenze tra lo spogliatoio dell’Elche e quello del Real? Qualsiasi cosa tu dica a Elche potrebbe non essere importante, ma lo è a Madrid o Barcellona. I giocatori del Madrid e del Barcellona sono pur sempre persone. Io gestisco lo spogliatoio da una prospettiva orientata al gioco”.

