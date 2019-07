Eder Militao, malore durante la presentazione. Il brasiliano costretto ad abbandonare la sala

Presentazione con fuori programma per Eder Militao. Il 21enne, durante la sua prima conferenza stampa come giocatore del Real Madrid, è stato costretto ad interrompere le domande per via di un malore accaduto proprio mentre stava rispondendo ad un giornalista. Il brasiliano, fresco vincitore della Coppa America con la Seleçao, ha prima allentato il nodo della cravatta, poi si è portato la mano al volto e, infine, ha abbandonato la sala stampa parlando di “grande emozione” come giustificazione al suo malore.

Foto AS