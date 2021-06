Eder: “A gennaio ero vicino al ritorno in Serie A. L’Italia un po’ mi manca”

L’attaccante brasiliano, naturalizzato italiano, Eder, ha parlato a “Il Secolo XIX” in merito al futuro, che è al San Paolo e all’Italia, che a gennaio è stata molto vicina per l’ex Inter.

Queste le sue parole: “Se mi manca l’Italia? Un po’ sì ma credetemi, qui in Brasile in tutte le squadre, anche le più piccole, trovi una grande qualità e quindi stimoli al top. E poi si gioca tanto, molto più che in Europa, una partita ogni due o tre giorni e a me questo piace. Specie dopo la lunga pausa per il Covid”.

A gennaio vicino alla Serie A: “Sì, ho avuto l’opportunità, avevo varie proposte, ma i cinesi non mi hanno liberato e così ho perso quell’occasione. Poi loro a febbraio hanno chiuso la baracca. Per fortuna è capitato il San Paolo allenato da Hernan Crespo”.

Gli Europei: “Nel 2016 abbiamo fatto un grande percorso con Conte. Questa Nazionale rispetto a noi gioca meglio, ha più spensieratezza. Può arrivare lontano. Non dimentichiamo che noi comunque arrivammo ai rigori ai quarti di finale contro i campioni del Mondo di allora della Germania”.

Foto: Twitter San Paolo