Ecuador, festa nazionale per il passaggio del turno

26/06/2026 | 13:57:48

Beccacece lo aveva detto ieri in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Germania, che nella vita bisogna avere pazienza ed alla fine ha avuto ragione lui. Il gol di Plata manda l’Ecuador ai sedicesimi e continua a far sognare i sudamericani. Ieri i tifosi hanno invaso le strade per sventolare la bandiera ecuadoregna, colorando ogni angolo del New Jersey. Il Presidente del paese, Daniel Noboa, con un messaggio su X ha indetto festa nazionale proprio per la giornata odierna, ringraziando tutti per lo storico risultato raggiunto.

Foto: Instagram Ecuador