Ecuador, la qualificazione passa attraverso la Germania. La carica di Beccacece

25/06/2026 | 12:18:12

L’Ecuador arriva al Mondiale 2026 con delle ottime credenziali, per i risultati maturati tra Copa America e girone di Qualificazione di Coppa del Mondo, terminato al secondo posto. L’avventura nel gruppo E però non sta decollando, il bottino fin ora è magro: nessun gol e un solo punto ottenuto in 180′. Adesso ad attendere la Selezione sudamericana c’è la corazzata tedesca guidata da Nagelsmann, una sfida dura, che può valere la qualificazione ai sedicesimi. Beccacece ha voluto suonare così la carica per gli ecuadoregni: “Non è ancora finita. La vita mi ha insegnato che devi sempre insistere. Le sfide possono diventare opportunità”.

Foto: Instagram Ecuador