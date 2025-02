Echeverri: “Sono molto emozionato, posso finalmente definirmi un giocatore del Manchester City”

Echeverri è pronto a fare il grande salto tra le fila del Manchester City. Per il resto della stagione, infatti, giocherà con la maglia dei Citizens. A comunicarlo è stata la società inglese tramite una nota ufficiale sul proprio sito: “Claudio Echeverri si è unito per la prima volta alla squadra del City di Pep Guardiola. Il centrocampista offensivo argentino ha firmato per il club nel gennaio del 2024, ma è rimasto in prestito al River fino al mese scorso. Grazie al suo contratto con il City fino all’estate 2028, farà parte della nostra squadra per il resto della stagione 2024-2025”. Queste le parole dell’argentino: “Non posso dirvi quanto sono emozionato di essere qui a Manchester e di potermi finalmente definire come un giocatore del Manchester City. Il Manchester è una delle migliori squadre al mondo. Non solo vincono trofei, ma giocano anche in maniera magnifica. Sono un esempio per tutti, mostrano alla gente come giocare a calcio nel modo migliore”.

FOTO: sito ufficiale Manchester City