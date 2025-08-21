Echeverri carico: “Al Bayer per fare il salto verso l’élite mondiale”

21/08/2025 | 18:10:23

Claudio Echeverri ha rilasciato le prime parole da nuovo calciatore del Bayer Leverkusen ai canali ufficiali del club tedesco. Ecco le dichiarazioni salienti del classe 2006: “Il fatto che ora io possa compiere i prossimi passi con i campioni di Germania 2024 in Bundesliga e in Champions League è fantastico. Qui voglio collezionare tanti minuti in campo e migliorarmi settimana dopo settimana. Molti giovani professionisti a Leverkusen sono già riusciti a fare il salto verso l’élite mondiale. Nel prossimo anno voglio seguire anch’io questa strada e dare il mio contributo per raggiungere grandi traguardi con il Bayer Leverkusen”.

Foto: sito Bayer Leverkusen