Zaniolo: ecco quando potrebbe ritornare in campo

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club giallorosso. Tra i tanti argomenti, ha menzionato Nicolò Zaniolo in merito al suo recupero a seguito dell’infortunio.

“Non si allena ancora con la squadra, e sicuramente per le prime partite faremo a meno di lui. Sta recuperando in fretta, ma non c’è necessità di forzare i tempi. Potremmo rivederlo in campo nel mese di luglio.”

