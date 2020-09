Arriva, eccome se arriva. Arturo Vidal stasera a Milano, pronto per le visite con l’Inter, contratto biennale da sei milioni a stagione. Tempistica rispettata: uno entra, l’altro esce. L’altro è Diego Godin che va al Cagliari, certo che ci va, perché Giulini voleva soltanto lui e non è certo andato su altri difensori dopo la svolta del 10 settembre. Vidal è il regalone per Conte. Meglio: Arturo ritrova il suo Maestro, nove anni dopo l’esperienza in tandem per lanciare quella Juve che aveva un centrocampo top, completato da Pirlo e Pogba. Possiamo dire tranquillamente così: ecco il Guerriero Vidal, massima espressione dell’interismo firmato Conte.

Foto: Twitter personale