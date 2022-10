Ecco chi è Stankovic: speranza Samp, uno che conosce bene la Serie A

Toccherà a Dejan Stankovic provare a risollevare le sorti della Sampdoria dopo l’esonero di Giampaolo. Il tecnico serbo, con un lungo passato in Serie A, torna in Italia ad allenare in uno stadio dove ha segnato il gol più bello della sua carriera, un destro al volo da centrocampo in un Genoa-Inter del 2009.

Stankovic conosce bene il campionato italiano, sia per averci giocato per oltre 15 anni, con trascorsi tra Lazio e Inter, dove ha vinto tutto, tra scudetti e competizioni europee. dal 1998 al 2013, con oltre 350 partite in massima serie e 76 gol.

Una volta ritiratosi nel 2013, aveva cominciato la carriera da allenatore. Era stato vice di Stramaccioni all’Udinese nel 2014-15, poi un lungo periodo di studio, dove era stato team coordinator dell’Inter nel 2016 e dal 2017 al 2019, ambasciatore Uefa. Nel 2019 fu chiamato dalla squadra dove era iniziato tutto da calciatore, ovvero la Stella Rossa Belgrado.

In 3 anni, Stankovic ha ottenuto 91 panchine, con uno score di 80 vittorie, 9 vittorie e 2 sole sconfitte in campionato. Ha vinto 3 campionati serbi di fila, 2019-20, 20-21 e 21-22, oltre a due coppe nazionali.

La mancata, clamorosa, qualificazione ai gironi della scorsa Champions League, ad agosto, con un doppio vantaggio sprecato e un gol subito al 95′, lo hanno fatto dimettere dalla panchina della Stella Rossa. Ora inizierà una nuova importante esperienza, in Italia, che magari può fargli svoltare anche la carriera da allenatore, anche se non saranno rose e fiori alla Samp.

Nella Stella Rossa, Stankovic giocava con un 4-2-3-1, con una punta fissa in avanti, assistita da 3 trequartisti e centrocampo retto da due incontristi, bravi anche ad impostare.

Vedremo se porterà il suo credo tattico anche alla Samp, per provare a risollevare l’ambiente blucerchiato, dopo il terribile inizio di stagione con Giampaolo.

Foto: twitter Stella Rossa