Ecco chi è Soumaoro, il difensore del Lille che ha stregato il Genoa

Il Genoa vuole regalare a Davide Nicola un rinforzo nel reparto arretrato. Nelle ultime ore, come vi abbiamo raccontato, il club rossoblu è uscito a sorpresa allo scoperto per Adama Soumaoro, difensore franco-maliano di proprietà del Lille, in scadenza di contratto nel 2021. Classe 1992, è un centrale di piede destro che può ricoprire tutti i ruoli di una retroguardia a quattro. Per il calciatore sarebbe la prima esperienza fuori dal club francese. Cresciuto nelle giovanili del Lille, infatti, Soumaoro ha sempre giocato con la maglia biancorossa. Dal 2013 con la prima squadra, il centrale ha collezionato sin qui 117 presenze, condite anche da 4 gol e 1 assist. Nella prima parte di stagione, però, mister Galtier lo ha utilizzato in appena 8 occasioni, per un totale complessivo di 592 minuti. Motivo per cui Soumaoro potrebbe accettare di rilanciarsi in un altro club. E il Genoa è pronto ad accoglierlo.

Foto: Twitter Lille