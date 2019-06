Ecco chi è Romario Benzar, il terzino promesso sposo del Lecce

Il Lecce sta per mettere a segno un colpo importante per la propria difesa. Il club salentino è pronto ad accogliere Romario Benzar, terzino destro rumeno proveniente dalla Steaua Bucarest. Difensore talvolta impiegato nel ruolo di mezzala, Benzar nasce a Timisoara il 26 marzo del 1992. Dopo aver disputato numerose stagioni tra le fila del Viitorul, il 27enne si è poi trasferito allo Steaua Bucarest, uno dei club più prestigiosi del proprio paese. Sono 22 le presenze da lui collezionate nella massima serie rumena nel corso dell’ultima stagione. 15, inoltre, le apparizioni fin qui totalizzate con addosso la maglia della propria Nazionale, formazione con la quale ha esordito il 4 settembre del 2016 in occasione del match pareggiato per 1-1 contro il Montenegro. La trattativa per il suo trasferimento in Italia è, come già raccontato, in stato avanzato. Benzar è dunque pronto ad approdare nella nostra Serie A…

Foto: sito ufficiale Uefa